4 مرشحين جدد أجروا الكشف الطبى بالمنيا

قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالى المتقدمين من المرشحين الجدد الذين أجروا توقيع الكشف الطبى 4 مرشحين وهم، وليد محمد عبد المنعم التونى عن دائرة مركز أبو قرقاص، وأشرف شعبان عن دائرتى بنى مزار ومطاى، وأحمد محمد فتحى عن دائرة مركز سمالوط، وفيكتور حنا ميخائيل عن دائرة أبو قرقاص.

> وأضاف نصيف، أن اللجنة الطبية مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساءاً كل يوم ولمدة 12 يوماً، وأن التقارير الطبية تصدر فى اليوم التالى من توقيع الكشف الطبى على المرشحين.