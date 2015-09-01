ننشر أسماء مرشحي حزب النور بالمنوفية في أول أيام الترشح للبرلمان

تقدم أعضاء حزب النور بالمنوفية، بأوراقهم الى اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس اللجنة العليا، والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا بمحافظة المنوفية.

تقدم كل من المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهئية العليا للحزب فرد عن بندر شبين الكوم ، المهندس اسامة عبد المنصف عن مركز شبين الكوم، ، شبل المليجى عن مركز بركة السبع ، يوسف زمزم عن مركز قويسنا ، جهاد عبد الظاهر عن مركز السادات ، عبد لحليم مخلوف عن مركز منوف.

وأكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور ان الحزب بالمحافظة سينافس على نحو 60 % من المقاعد بنظام الفردي بواقع مرشح على الأقل في كل دائرة انتخابية ، مؤكدا أن أعضاء الحزب ملتزمون بالموعد الرسمي لبدء الدعاية الانتخابية، مطالبا باقي المرشحين بالالتزام .