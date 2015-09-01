بالفيديو .. سامسونج تكشف رسميًا عن ساعتها الذكية Gear S2

كشفت سامسونج عن ساعتها الذكية الجديدة ذات التصميم الدائري Gear S2 ، وذلك بعد سلسلة طويلة من الإشاعات، والتشويق من قِبل سامسونج، حيث أنها عرضتها بشكل سريع في وقتٍ سابق عند الكشف عن هاتف نوت 5، وذكرت حينها أنه سيتم عرضها في حدث IFA في برلين.

وستتوفر الساعة في الأسواق بطرازين مختلفين أحدهما رياضي والآخر كلاسيكي، وسيُتاح الطراز الرياضي بنسختين أحدهما باللون الرمادي الداكن، والأخرى ذات هيكل فضي مع حزام أبيض، بينما ستُتاح النسخة الكلاسيكية باللون الأسود، مع حزام جلدي.

وتقدم الساعة الجديدة شاشة بقياس 1.2 إنش بدقة 360X360 بيكسل، كما أنه تعمل بنظام تايزن الخاص بسامسونج، ومعالج ثنائي النواة بتردد 1 جيجاهرتز، وتوفر مساحة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 512 ميجابايت، مع بطارية بسعة 250 مللي أمبير، تكفي -حسب سامسونج- للعمل من 2-3 أيام، ويتم شحنها لاسلكياً.

وتوفر ساعة Gear S2 مقاومة للمياة والغبار بمعيار IP68، بجانب العديد من الحساسات المتنوعة مثل حساس الجيروسكوب، ومستشعر ضربات القلب، وحساس الإضاءة، وحساس البارومتر، كما أنها تأتي مع العديد من التطبيقات من سامسونج، وتطبيقات للصحة واللياقة مثل تطبيق S Health من سامسونج و Nike+ Running.

وتدعم ساعة Gear S2 تقنية NFC، والتي ستستخدم في الدفع الإلكتروني عبر الساعة، كما أعلنت سامسونج عن توفر نسخة من الساعة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الثالث 3G، والتي ستتيح للمستخدمين إتمام بعض العمليات دون الحاجة للارتباط بالهاتف الذكي.

وتؤكد سامسونج على أن الساعة الذكية تأتي بواجهة مستخدمي ذكية ومبتكرة، تسهل على المستخدمين تخصيص الواجهة والتعامل معها بسلاسة، وتقدم الساعة إطارًا قابلًا للدوران، مع زر الشاشة الرئيسية وزر الرجوع، مما يساهم -وفق سامسونج- بشكل كبير على الوصول إلى التطبيقات والإشعارات.

وقالت سامسونج أنها تعمل مع عدد كبير من الأسماء التجارية في صناعات مختلفة، لتوسيع الاستخدامات الممكنة للأجهزة القابلة للارتداء، بما فيها مفاتيح سيارات ذكية، ومفاتيح غرف سكنية، وجهاز تحكم عن بعد للأجهزة المنزلية المتصلة ببعضها البعض.

كما ذكرت أيضاً أنها تعمل مع العديد من الشركاء لتوفير تشكيلة واسعة من الوجهات المختلفة للساعة الذكية، بالإضافة إلى أحزمة متنوعة للساعة، وذلك لمساعدة المستخدمين على توفير طرق عديدة لتجربة ساعتهم وفق نمط حياتهم، حيث أنه سيمكن تغييرها عبر ضغطة زر.

وستتوفر ساعة Gear S2 للعرض لوسائل الإعلام في حدث IFA في برلين في يوم الخميس القادم، الموافق الثالث من شهر سبتمبر الحالي.

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