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صحة البحر الأحمر تخصص مستشفى الغردقة العام للكشف على مرشحي الثلاث دوائر‎

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صحة البحر الأحمر تخصص مستشفى الغردقة العام للكشف على مرشحي الثلاث دوائر‎ صحة البحر الأحمر تخصص مستشفى الغردقة العام للكشف على مرشحي الثلاث دوائر‎

المستشار عبد الباسط قاسم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر البدء فى توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم من المرشحين الجدد.
> وأكد المستشار عبدالباسط قاسم رئيس لجنة الانتخابات بالبحر الأحمر أن الكشف الطبى على المرشحين يتم في مستشفي الغردقة العام للثلاث دوائر بمحافظة البحر الأحمر وذلك خلال ساعات العمل المسائية يوميًا من الساعة الثانية وحتى السابعة .
> وأضاف قاسم أن على المرشح أن يسجل بياناته من خلال الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة ليطبع الخطاب الموجه للمستشفى، ثم يتوجه إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى فى الموعد والتاريخ المختار، وذلك مقابل سداد رسوم 2850 جنيهًا، وأنه سيتم عمل كشف طبى كامل وأخد عينة دم وبول لتحليلها بعمل صورة دم كاملة ووظائف كلى وكبد وكشف للمخدرات والمسكرات، على أن يتم تسليم النتائج للمرشحين خلال 72 ساعة، كما يتم إرسال نسخة إلى اللجنة العليا للانتخابات وذلك بناء على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فإن المرشحين الذين سبق لهم عمل الكشف الطبى لن يحتاجوا لإعادته مرة أخرى .
> كان مسؤولو الصحة قد عقدوا اجتماعًا مع مدير القومسيون الطبى العام ومديرة إدارة المعامل، لتقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة مشاركة من القطاع الصحي بالبحر الأحمر فى تنفيذ الاستحقاق الانتخابى الأخير من خارطة الطريق التى جاءت بها ثورة 30 يونيو .

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