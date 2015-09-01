أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

العنب البرى والزبادى أفضل الأطعمة لبشرة نضرة وصحية

Google+ Print
العنب البرى والزبادى أفضل الأطعمة لبشرة نضرة وصحية العنب البرى والزبادى أفضل الأطعمة لبشرة نضرة وصحية
إذا كنت ترغب فى الحصول على بشرة صحية ونضرة لا تشوبها شائبة، عليك اتباع نظام غذائى صحى لتوفير الغذاء والحماية لجلدك، لذلك نشر موقع "هيلث ديجيست" أفضل الأطعمة التى يمكنها أن تحافظ على شباب البشرة، وتشمل:

1- الزبادى


>منتجات الألبان تحتوى على فيتامين A، وهى عامل مهم عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة، كما تحتوى على الكثير من البروتينات والفيتامينات، وتساعد على تعزيز الجهاز المناعى، وينتج عن تناوله حيوية الجلد.

ولكن كن حذرًا مع استهلاك الحليب لأنه ثبت أنه يساهم فى حب الشباب وانسداد المسام بسبب محتوى السكر والهرمونات المضافة، لذلك يجب شربه باعتدال.

2- العنب البرى


>الأطعمة الغنية بالخصائص المضادة للأكسدة مثل العنب البرى، تحتوى على معظم مضادات الأكسدة بالمقارنة مع غيرها من الفواكه، لذلك يكون لها تأثير كبير على الجلد، ووقف الجذور الحرة الناجمة عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية التى تسبب التلف فى الحمض النووى وتؤذى الجلد، كما يعد العنب البرى ذخيرة قوية فى مكافحة عملية الشيخوخة المبكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365