العنب البرى والزبادى أفضل الأطعمة لبشرة نضرة وصحية

1- الزبادى

إذا كنت ترغب فى الحصول على بشرة صحية ونضرة لا تشوبها شائبة، عليك اتباع نظام غذائى صحى لتوفير الغذاء والحماية لجلدك، لذلك نشر موقع "هيلث ديجيست" أفضل الأطعمة التى يمكنها أن تحافظ على شباب البشرة، وتشمل:>منتجات الألبان تحتوى على فيتامين A، وهى عامل مهم عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة، كما تحتوى على الكثير من البروتينات والفيتامينات، وتساعد على تعزيز الجهاز المناعى، وينتج عن تناوله حيوية الجلد.

ولكن كن حذرًا مع استهلاك الحليب لأنه ثبت أنه يساهم فى حب الشباب وانسداد المسام بسبب محتوى السكر والهرمونات المضافة، لذلك يجب شربه باعتدال.

2- العنب البرى

>الأطعمة الغنية بالخصائص المضادة للأكسدة مثل العنب البرى، تحتوى على معظم مضادات الأكسدة بالمقارنة مع غيرها من الفواكه، لذلك يكون لها تأثير كبير على الجلد، ووقف الجذور الحرة الناجمة عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية التى تسبب التلف فى الحمض النووى وتؤذى الجلد، كما يعد العنب البرى ذخيرة قوية فى مكافحة عملية الشيخوخة المبكرة.