مقتل 12 جنديا ومسلحا فى هجمات متعددة لتنظيم داعش غرب بغداد

أسفرت سلسلة هجمات انتحارية شنها تنظيم داعش خارج بلدة في محافظة الأنبار غربي بغداد عن مقتل 12 جنديا ومسلحا في ميليشيات سنية، وفقا لمسئولين عراقيين.

وقال مسئولون عسكريون وصحيون إن الهجوم بدأ اليوم الثلاثاء عندما قصف مسلحو تنظيم الدولة مواقع تابعة للجيش والميليشيات خارج مدينة حديثة بقذائف الهاون، وتبع ذلك قيام انتحاريين اثنين بتفجير نفسيهما قرب قوات الجيش، ثم فجر المسلحون ثلاث سيارات ملغومة في وقت لاحق.

وقال مسئولون إن غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دمرت ست سيارات لتنظيم الدولة وقتلت 13 مسلحا عند اقترابهم من الموقع.

وتخضع معظم مناطق الأنبار لسيطرة تنظيم داعش.

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