مصدر ليبى: البرلمان يعتمد أسماء المرشحين لحكومة التوافق وأبرزهم شلقم

قال مصدر فى مجلس النواب الليبى، إنه تم اعتماد أسماء المرشحين لتولى حكومة الوفاق الوطنى المزمع تقديمها للمبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا أن مجلس النواب الليبى اعتمد أسماء حكومة الوفاق الوطنى، وجاء على رأس المرشحين الدكتور أبو بكر بعيرة، ووزير خارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمن شلقم، الدكتور فتحى المجبرى، الدكتور محمد يونس المنفى، الدكتور جاد الله عزوز الطلحى، الدكتور عثمان البصير، الدكتور ضو بوضاوية، الدكتور عارف النايض، الدكتور عبدالسلام عبدالجليل، الدكتور مصطفى الهونى، الدكتور نبيل الغدامسى، الدكتور محمد عبيد.

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