تونس تدعو لعقد مؤتمر دولى لمواجهة الإرهاب

دعا رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر إلي تنظيم مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب من خلال وضع خطة دولية لمقاومة أسبابه ومصادر تمويله.

وأضاف الناصر - خلال المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات بنيويورك- أن الإرهاب استهداف للقيم الإنسانية والمبادئ الكونية التي يتقاسمها العالم، مشيرا إلى الترابط الذي يجمع بين الديمقراطية والأمن والتنمية المستدامة، كثلاثية متلازمة تتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد يتم تجسيدها في أقرب وقت

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>وأوضح الناصر، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة "يصطدم حاليا بالعديد من التهديدات وفي صدارتها الإرهاب، الذي تتطلب مقاومته خطة متكاملة تنفذ على المستوى الإقليمي والدولي".

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