الداخلية السعودية: ضبط 2165 متهما بتهريب وترويج المخدرات خلال ستة اشهر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 2165 متهما بتهريب وترويج المخدرات وذلك خلال الستة الاشهر الاخيرة.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى فى بيان اليوم الثلاثاء،إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الستة الاشهر الماضية من القبض على 1309 متهمين منهم 453 سعوديا بالإضافة إلى 856 متهما من 35 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة، وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معها.

وأضاف انه نتج عن هذه المواجهات مقتل 2 وإصابة 9 من المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، واستشهاد رجل أمن وإصابة 25 اخرين باصابات مختلفة.

كما تم ضبط 703 أسلحة متنوعة مع المهربين والمروجين منها 52 رشاشا و584 مسدسا و67 بندقية و 460ر28 الف طلقة حية متنوعة.

وأوضح المتحدث الأمني أن العملـيات الأمنية أسفرت عن ضبط 11 مليون و666 ألفا و847 قرص امفيتامين وضبط 12 طنا و21 كيلو جراما من الحشيش المخدر.

كما تم ضبط 13 كيلو و157 جراما و400 مليجرام من الهيروين الخام بالإضافة إلى 188 جراما و380 مليجرام من الهيروين المعد للترويج و ضبط 3 كيلوجرامات من مادة الشبو المخدرة كذلك تم ضبط مليونا و182 ألفا و48 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

كذلك تم ضبط مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ مجملها 16 مليونا و925 الفا و727 ريالا.

ونوه المتحدث الأمني بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، كما أكد حرص رجال الأمن على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.

يشار إلى أن الداخلية السعودية كانت قد اعلنت سابقا عن ضبط 928 متهما لتورطهم في تهريب وترويج المخدرات وذلك خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالى ليصبح اجمالى المعلن عن ضبطهم خلال العام الحالى حتى الان 3093 متهما.

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