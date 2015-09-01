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فريق أحلام في الجول – حازم إمام يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخه مع مصر ' ومفاجأة مع الزئبقي '

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فريق أحلام في الجول – حازم إمام يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخه مع مصر ' ومفاجأة مع الزئبقي ' فريق أحلام في الجول – حازم إمام يختار.. أفضل 11 لاعبا في تاريخه مع مصر ' ومفاجأة مع الزئبقي '

حرض هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب على عمل برنامج تدريبي خاص لحازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك خلال معسكر الفراعنة.

وأنهى إمام البرنامج ظهر الثلاثاء وذلك تعويضا عن عدم حضوره المران المسائي لانشغاله بمراسم زفافه مساء اليوم.

وحضر الحلاق الخاص باللاعبين في مقر معسكر ليغادر إمام مقر إقامة اللاعبين وهو في كامل الهيئة كعريس وسط احتفال الجهاز الفني واللاعبين به.

وكان كوبر قد أكد على أن الزواج لن يؤثر على مستوى حازم إمام وسمح له بمغادرة المعسكر على أن يعود في وقت سابق استعدادا للقاء تشاد يوم السادس من سبتمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واختار عمرو جمال مهاجم الأهلي بدلة زفاف حازم إمام التي نالت إعجاب جميع زملائه.

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فيديو اليوم السابع

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