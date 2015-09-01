أحمد مرتضى لـ في الجول: نرفض أي وساطة.. والزمالك متمسك برفض شيكابالا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه متمسك بالتراجع عن إتمام صفقة ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" من سبورتنج لشبونة.

مجلس إدارة الزمالك غاضب من عدم حضور شيكابالا مؤتمر إعلانه لاعبا في صفوف الفرسان.

ويدرس الزمالك إلغاء الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ29 عام الذي كان قد وقع على عقد يربطه بالنادي الأبيض لخمس سنوات مقبلة.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "رئيس النادي مرتضى منصور متمسك بموقفه ضد إتمام صفقة شيكابالا، ويرفض أي وساطة في الموضوع".

وتابع "الزمالك لن يغير موقفه، ومتمسك بالتراجع عن الصفقة".

وأكمل "سنحاول الوصول لحل ودي مع سبورتنج لشبونة لفسخ التعاقد".

ولاتزال البطاقة الدولية للاعب المصري مع سبورتنج لشبونة.

وكان الزمالك ينتظر الحصول على 150 ألف يورو من الإسماعيلي قيمة استعارة الدراويش لشيكابالا، حتى يضيف إليهم مثلهم ويرسل تلك الأموال إلى سبورتنج.