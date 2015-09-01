الزمالك يضع الدفاع الجوي ضمن 3 ملاعب للموسم الجديد

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة ملاعب لخوض مباريات الموسم المقبل 2015-2016 من بينهم استاد الدفاع الجوي وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للفريق.

واختار الزمالك بحسب ما نُشر عبر موقعه الرسمي استاد القاهرة وبتروسبورت ودار الدفاع الجوي.

وسيرسل مجلس الإدارة إلى اتحاد الكرة خطابا رسميا بالملاعب الثلاث التي تم اختيارها للحصول على الموافقات الأمنية لخوض مباريات الدوري والكأس عليها.

ولم يخض الزمالك أي مباراة على ملعب الدفاع الجوي في الموسم الماضي منذ تاريخ الثامن من فبراير 2015 في مواجهة إنبي التي سبقها سقوط 20 مشجعا للنادي الأبيض.

وكان مقررا أن يواجه طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الذي تُوج به بلقب الدوري.. لكن مسؤولي الأخير وافقوا على نقل المواجهة إلى استاد بتروسبورت.