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المستشار الطبي للأهلي يكشف لـ في الجول.. إجراءات الكشف على حجازي ' إن طُلب منه '

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المستشار الطبي للأهلي يكشف لـ في الجول.. إجراءات الكشف على حجازي ' إن طُلب منه ' المستشار الطبي للأهلي يكشف لـ في الجول.. إجراءات الكشف على حجازي ' إن طُلب منه '

قال مجدي عبد العزيز المستشار الطبي للنادي الأهلي وأخصائي العظام إن مسؤولي الفريق الأحمر لم يخطروه حتى الآن بالكشف على أحمد حجازي مدافع فيورنتينا السابق.

وربطت تقارير مصرية اقتراب حجازي من الانضمام للأهلي. وقالت إن النادي الأحمر طلب من مجدي عبد العزيز إجراء الكشف الطبي على اللاعب.

لكن مجدي عبد العزيز أكد لـFilGoal.com يوم الثلاثاء "لا أعلم شيئا عن حجازي حتى الآن. أنا في غرفة العمليات من حين لآخر ولم يخطرني أحد بشيء بخصوص اللاعب".

ثم استدرك "إن طلب مني الأهلي الكشف عن اللاعب سيكون كشفي على العظام فقط.. لكن الكشف الشامل سيحدده خالد محمود طبيب الفريق".

وشدد الباز على أنه لا يعلم موعد عودة حجازي إلى ، مؤكدا أنه سيجري كشف العظام فقط على اللاعب إن طلب مسؤولو الأهلي منه ذلك.

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