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والد نافاس: الصحافة تريد حارسا إسبانيا لريال مدريد

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والد نافاس: الصحافة تريد حارسا إسبانيا لريال مدريد والد نافاس: الصحافة تريد حارسا إسبانيا لريال مدريد

يعتقد فريدي نافاس والد كيلور نافاس الحارس الكوستاريكي لريال مدريد أن الصحافة الإسبانية تتحكم في اختيارات الميرنجي للاعبيه.

نافاس كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد متجها إلى مانشستر يونايتد ضمن صفقة انتقال ديفيد دي خيا إلى الميرنجي.

ولكن توقف كل شيء بسبب تأخر يونايتد في إرسال أوراق الصفقة. وبذلك يستمر نافاس حارسا لريال مدريد حتى إشعار آخر.

وقال فريدي في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "آس" المدريدية: "الصحافة تريد حارسا إسبانيا لريال مدريد".

وتابع "هم يعرفون أن نافاس الأفضل ويرفضون الاعتراف بذلك".

وأكمل "كيلور أخبرني أنه يحظى بدعم زملائه مثل كريستيانو رونالدو وجيمس رودريجيز ومارسيلو، وجميع اللاعبون يحبونه لأنه متواضع وهادئ".

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