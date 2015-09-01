عميد معهد الأورام: محلب اقترح توفير العلاج للمرضى بالمحافظات ونقل الخبرات

قال الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال جولته اليوم، العمل بالمعهد وكان أهم شىء له تسهيل الأمور لمنظومة علاج الأورام فى مصر لتسهيل العلاج للمرضى.

وأضاف لطيف، فى تصريحات صحفية، أن محلب اقترح، توصيل العلاج للمريض فى محافظته بالتنسيق مع وزارة الصحة، قائلا: "لو مريض فى المنيا نوفر له البيئة هناك لتناول العلاج ونقل الخبرات مراكز وزارة الصحة بالمحافظات وسوف نتعاون ونستعمل مراكز وزارة الصحة لتفعيل هذا المقترح".

وتابع عميد معهد الأورام، أن هذا المقترح سيوفر الطب فى كل المحافظات والمستشفيات النموذجية فى المحافظات بداية لهذه المنظومة وانتقال الكفاءات للمرضى بالمحافظات، مؤكدا أن ذلك سيكون فى غضون الأشهر القليلة المقبلة.



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