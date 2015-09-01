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الأمن اللبنانى يعتدى بالضرب على المعتصمين.. و"طلعت ريحتكم" تدعو للتضامن

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الأمن اللبنانى يعتدى بالضرب على المعتصمين.. و"طلعت ريحتكم" تدعو للتضامن الأمن اللبنانى يعتدى بالضرب على المعتصمين.. و"طلعت ريحتكم" تدعو للتضامن
دعت حملة "طلعت ريحتكم" المواطنين للتضامن معها فى وقفتها بعد اعتداء الأمن اللبنانى على بعض المعتصمين بالضرب، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لإخراج المحتجين من داخل وزارة البيئة، بعد حالات التدافع والتلاسن بين الأمن والمعتصمين.

تصاعد مظاهرات "طلعت ريحتكم" فى بيروت.. المتظاهرون يقتحمون مبنى "وزارة البيئة" ويحتجزون موظفيها داخله ويعلنون اعتصاما مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم.. والجيش اللبنانى يطوق محيط الوزارة

مقتحمو وزارة البيئة اللبنانية يرفضون التفاوض مع الوزير ويصرون على استقالته

متظاهرو "طلعت ريحتكم" بلبنان يفترشون أرض وزارة البيئة ويدعون للاعتصام
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