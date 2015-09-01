الأمن اللبنانى يعتدى بالضرب على المعتصمين.. و"طلعت ريحتكم" تدعو للتضامن

دعت حملة "طلعت ريحتكم" المواطنين للتضامن معها فى وقفتها بعد اعتداء الأمن اللبنانى على بعض المعتصمين بالضرب، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لإخراج المحتجين من داخل وزارة البيئة، بعد حالات التدافع والتلاسن بين الأمن والمعتصمين.

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