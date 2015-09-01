عميد معهد الأورام: "قالوا لى الحق محلب بالعيادات وكنا فى أشد الحاجة للقائه"

قال الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، إن الاجتماع الذى عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اليوم، "اجتماع مثمر للغاية، وكنا فى أشد الاحتياج له، ورئيس الوزراء، وعد بتكرار الزيارة شهريًا والمتابعة المستمرة.

وأضاف "لطيف"، فى تصريحات صحفية اليوم، "قالولى الحق محلب فى العيادات الخارجية للمعهد، واتفقنا على اعتماد المواد المشعة، التى تستخدم فى العلاج، بحضور وزير الصحة، وأساتذة الطب النووى، ورئيس الجامعة".

وأوضح عميد معهد الأورام، أن رئيس الوزراء حافظ المعهد وتفقد كل الأقسام به، قائلا: "المهندس إبراهيم محلب يقدم لنا الدعم من أيام مكان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، وهدفه الأساسى تذليل العوائق، التى تواجه المعهد فى معالجة المرضى.

- محلب يتفقد أقسام المعهد القومى للأورام ويختتم جولته باجتماع مع الإدارة