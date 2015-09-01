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بلاغ باقتحام بلطجية محكمة الإسكندرية أثناء تلقى أوراق الترشح للبرلمان

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بلاغ باقتحام بلطجية محكمة الإسكندرية أثناء تلقى أوراق الترشح للبرلمان بلاغ باقتحام بلطجية محكمة الإسكندرية أثناء تلقى أوراق الترشح للبرلمان
تقدم محمد رمضان محمد، محام، ببلاغ رقم 2518 / 2015 بشأن إثبات وقعة مشاجرات داخل مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بالإسكندرية، أثناء تقدم المرشحين فى الساعات الأولى من اليوم لأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية.

وجاء البلاغ باقتحام بعض البلطجية المحكمة بصحبتهم بعض المرشحين، وتم اقتحام المحكمة وشبابيك التقديم والحارات المخصصة للطابور الخاصة بالتقديم.

وأضاف فى بلاغه "أنه فوجئ بإشهار بعض الأسلحة البيضاء وخلع ملابسهم داخل المحكمة من أحدهم وهو الأمر الذى ألحق الأذى ببعض المرشحين وموكله أثناء تقديم أوراقهم للانتخابات البرلمانية".

وطالب "رمضان" رئيس نيابة المنشية باتخاذ كل الإجراءات القانونية فى الواقعه لعدم تكرارها مرة أخرى وتطبيق القانون على كل المرشحين.

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مصر 365