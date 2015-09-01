3 سنوات سجن لطالب متهم بابتزاز فتاتين بنشر صورهما على "فيس بوك" بالخليفة

قضت دائرة جنح الخليفة برئاسة المستشار محمد شرقاوى، بمعاقبة طالب متهم بابتزار فتاتين عقب نشره صورهما على موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"، بالسجن 3 سنوات مع الشغل .

كان تلقى قسم الشرطة بلاغا من والد طالبة تبلغ من العمر 14 سنة، فى الصف الثالث الإعدادى، يتهم فيه طالب فى المرحلة الثانوية بابتزاز ابنته ماليًا، عقب اكتشافه عمليات السرقة التى تعرض لها من داخل مسكنه والتى تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأضاف والد المجنى عليها فى بلاغه أن ابنته روت قصتها مع هذا الطالب منذ شهور، بأنها تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وخرجت معه أكثر من مرة فى حديقة الأزهر، مشيرة إلى أنها أرسلت له صورة أثناء ارتدائها فستانا سواريه، باعتبار أنه سوف يكون شريك حياتها فى المستقبل، لذا اضطر والدها بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت باستدعاء الطالب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على"خ،ع" 18 سنة الطالب المتهم بابتزار الفتاة، وتم عرضه على النيابة، فأنكر ما وجه إليه من تهم إلا أنه بعد قليل اعترف بارتكابه الواقعة بمشاركة أحد زملائه فى نفس مدرسته، موضحا أنه عرفها بصديقه وهى أيضا عرفت صاحبتها عليهما، وبناء عليه فأمرت بضبط وإحضار المتهم الثانى الذى يدعى "م، خ" 17 سنة فى القضية، والذى أكد ما سبق أثناء التحقيق معه.

وأوضح المتهم الثانى أنه أخذ صور الفتاتين، وقام بنشرها على جروب للشباب على "الفيس بوك"، تمهيدا للقيام بابتزاز المجنى عليهما ماليا.

وقالت المجنى عليها أمام مهاب الصياد وكيل نيابة الخليفة، إن المتهم الأول كان يطلب باستمرار الهدايا، فلجأت لعملية سرقة والدها مقابل تلبية رغباته حتى لا يفضح أمرها معه، حيث تضمنت "كاميرا تصوير فوتو بقيمة 5 آلاف جنيه، وموبايل سامسونج، ولاب توب، وسلسلة ذهب، وسلسلتين فضة على سبيل الهدايا".

وأكدت التحريات أن المجنى عليها تعرفت على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتعمقت فى العلاقة معه بعد أن علمت أنه فى مدرسة الثانوى بنين المجاور لمدرستها الإعدادية بنات، وبدأوا بالخروج سوياً، وقام بوعدها بالزواج، وأغرقها فى بحور من الرومانسية إلى أن وقعت فى شباكه.

يذكر أن نيابة الخليفة والمقطم، أمرت بحبس طالبين فى المرحلة الثانوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهما بالحصول على منافع تحت التهديد وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، وابتزاز فتاتين بعد نشر صورهما على موقع "الفيس بوك". وأحالت النيابة العامة أوراق المتهم الأول إلى المحكمة الجزئية، والثانى إلى نيابة الأحداث.