“الطيران المدني”: تحقيق موسع لواقعة “الجيب الهوائي” لطائرة نيويورك

نجا 286 راكبًا، على متن الطائرة المصرية القادمة من نيويورك من الموت، بعد تعرض طائرتهم لـ “جيب هوائي” نادر الحدوث وهبوط مفاجئ للطائرة نتج عنه إصابة 13 راكبًا، تم نقلهم إلي مستشفي مصر للطيران للعلاج بعد عمل الإسعافات الأولية لهم أثناء الرحلة.

توجه الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة إلي صالة الوصول بمطار “3″ لاستقبال الركاب والاطمئنان علي المصابين، واستمع الوزير لقائد الرحلة الكابتن طارق زكريا , كذلك استمع إلي الركاب وما شهدته الرحلة , ثم توجه إلي مستشفي مصر للطيران للاطمئنان علي المصابين الذين تم نقلهم إلي هناك بأربع سيارات إسعاف , بينما سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي لباقي ركاب الرحلة بالخروج من الدائرة الجمركية بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابة أي منهم حيث عكفت الأطقم الطبية على إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

أكد مصدر مسئول بالطيران المدني أن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني اسند إلى الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطيران بالوزارة القيام بإجراء تحقيقا موسعا في الواقعة الخاصة برحلة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك والتي تعرضت لـ “جيب هوائي” مفاجئ.

ومن جانبه أكد شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن قطاع السلامة والجودة التابع للشركة يجري في الحالة الطبيعية لأي رحلة تحليلا واستقصاء .. مشيرا إلى قيام قائد الطائرة بتسليم تقرير السلامة الجوية عن الرحلة إلى قطاع العمليات التابعة للشركة والذي بدوره يتسلم التقرير إلى سلطة الطيران المدني عقب الانتهاء من التحليل والاستقصاء وذلك خلال 72 ساعة أما في هذه الحالة الطارئة يقوم قائد الرحلة بتسليم تقريره فور وصوله مباشرة.

وأضاف أنه في هذه الواقعة إذا طلبت أي جهة إجراء التحقيق ممثلة هذه الجهة في وزارة الطيران المدني أو السلطة الطيران إجراء التحقيق بالتالي لا تتولى لجنة قطاع السلامة إجراء هذا التحقيق وتنتظر حتى انتهاء التحقيق للوقوف على أسباب حدوث الواقعة .

وقال إن هذا التحقيق لا يعني وجود خطأ من عدمه , وأضاف فتحي بأنه في حالة عدم طلب هذه الجهة إجراء التحقيق فيتم التحقيق من جانب قطاع السلامة والجودة التابعة للشركة .

وأوضح أن الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالمحيط الأطلنطي تعد منطقة معروف عنها بحدوث مطبات هوائية من لحين لآخر وقد تكون بعض هذه المطبات السبب في حدوث الجيب الهوائي.

وفي نفس السياق أكد هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط أن ما حدث للطائرة القادمة من نيويورك ليس له علاقة بسوء الأحوال الجوية وقد اطلعت على الخرائط الخاصة بالرحلة والتي تؤكد حدوث “جيب هوائي” مفاجئ .

وأوضح أنه لا يوجد إصابات خطيرة وهي مجرد جروح طفيفة لبعض الركاب نتيجة عدم وجودهم في أماكنهم المخصصة لهم وعدم ربطهم لأحزمة الأمان , حيث أن هذا “الجيب الهوائي” يكون مفاجئ مما يؤدي إلى إصابة بعض الركاب لاسيما أفراد الركب الطائر الذين يتطلب عملهم الوقوف باستمرار لخدمة الركاب والإجابة عن استفساراتهم , ولذلك أصيب مضيف ومضيفة وعدد صغير من الركاب ما يمثل نحو 5ر1% الذين كانوا يقفون في طرقات الطائرة أو من مستخدمي دورات المياه.

وقال النحاس إن الصدفة أدت إلى وجود 3 أطباء بينهم الدكتور عماد ألفونس والذي يعمل بمستشفى مصر للطيران على متن الطائرة والذين قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابين بمساعدة أفراد الركب الطائر.

وفور وصول الطائرة استقبل وفد من العلاقات العامة برئاسة هشام عبد الوهاب مدير العلاقات العامة بشركة مصر للطيران الركاب في محاولة تهدئتهم وطمأنتهم وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين الذين يحتجون إلى العلاج الفوري ونقلهم بأربع سيارات الإسعاف إلى مستشفى مصر للطيران لتقديم العلاج اللازم لهم .

وقال بعض الركاب فوجئنا بحدوث “جيب هوائي” تسبب في حالة فزع وذعر بين الركاب بعض إقلاع الطائرة من مطار نيويورك بحوالي ساعة ونصف مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض وارتطام عدد آخر بعضه البعض مما نتج عنه حدوث بعض الإصابات الطفيفة سواء خدوش أو جروح في الرأس والوجه مؤكدين أن ذلك الجيب الهوائي لم يتعدي المرور به مجرد ثواني معدودة .

أسماء المصابين: رشا صلاح علي (35 عاما) مضيفة جوية و راندا حسن محمود (39 عاما) مصرية و فاطمة محمود سليمان (63 عاما) مصرية وأسامة احمد سيف (57 عاما) سعودي الجنسية و رانيا محمود عبد الشكور (28 عاما) مصرية وحسن محمد بركات (66 عاما) مصري و محمد الراعي (39 عاما) أمريكي من أصل مصري و فرجينيا محمد عقل (83 عاما) أمريكية من أصل مصري وهدي عبد الله حامد (28 عاما) مصرية ونجلتها سارة هاني حسن (عامان) وعبير أحمد عبد الله (34 عاما) وطفليها ياسر عبد القادر (عام) وياسمين عبد القادر (5 سنوات) .