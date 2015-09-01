محلب يعقد إجتماع لبحث الإستعدادات الخاصة بإجراء الإنتخابات البرلمانية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإجراء الإنتخابات البرلمانية، وذلك بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الإجتماع على توفير كل ماهو مطلوب من جانب الحكومة لكي تخرج الإنتخابات بنزاهة تامة، وشفافية، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تكليفات لوزيري التنمية المحلية والتربية والتعليم للعمل على إعداد مراكز الإقتراع لإستقبال الناخبين والمرشحين، مع توفير وسائل الراحة لهم، خاصة لكبار السن والسيدات.

وأوضح السفير حسام القاويش، أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على أن كل مستلزمات العملية الإنتخابية من الحبر الفسفوري، وخلافه، ستكون متوافرة، مشيراً إلى أن هناك اتصالات مستمرة بالوزارات المعنية مثل الصحة لتيسير إجراءات الفحص الطبي، أو الإتصالات لتوفير وسائل الإتصال للجنة العليا للإنتخابات بالداخل والخارج، وكذا بتيسير عمل الجهات التي ستقوم بمتابعة العملية الإنتخابية.