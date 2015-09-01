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الخضراوات الداكنة والبندق أهم الأطعمة لزيادة خصوبة الرجال والنساء

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الخضراوات الداكنة والبندق أهم الأطعمة لزيادة خصوبة الرجال والنساء الخضراوات الداكنة والبندق أهم الأطعمة لزيادة خصوبة الرجال والنساء
يحدد نوع الأطعمة التى تتناولها مدى تمتعك بصحة جيدة أو لا، ولكن هل تعلم أن نوعية طعامك قد تزيد أو تقلل من فرص الحمل والإنجاب، حيث إن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الخصوبة مثل الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون الأساسية والمعادن والفيتامينات، وهذا وفقًا لما نشر مؤخرًا بالموقع العالمى المتخصص فى فوائد الأغذية "هيلث ديجيست".

وأوضح الخبراء أن إدراج أوراق الخضار مثل السبانخ، واللفت، والكرنب والجرجير فى النظام الغذائى قد يمد الجسم بالفيتامينات الداعمة للخصوبة والمعادن، كما أن فيتامين B6، وهو الموجود بكميات عالية فى أوراق الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، قد وجد أنه يساعد فى تنظيم الهرمونات، ودعم الخصوبة.

ووجد الباحثون أيضًا أن البروتين عالى الجودة الموجود فى البيض يجعله مفيدًا للغاية، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بدعم الخصوبة، وتعزيز صحة الحيوانات المنوية.

وأضاف الخبراء أن السيلينيوم، وهو المعدن الموجود بكميات هائلة فى البندق البرازيلى، يعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، ويجب على الرجال أن يأكلوا حوالى عدد ثمانية ثمرات من المكسرات ثلاث مرات فى الأسبوع لضمان الحصول على مستويات عالية من السيلينيوم.

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