"العليا للانتخابات": انتظام العمل فى جميع المحافظات.. والإقبال متوسط

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، انتظام العمل فى جميع لجان المحافظات التى تلقت طلبات الترشح من المواطنين، مع حدوث بعض التزاحم فى بداية العمل بعدد من اللجان، مثل القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة، وسرعان ما عاد الهدوء إليها بفضل التعاون بين الجمهور والقضاة.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن الإقبال كان متوسطا بصفة عامة، وأنها ستوافى وسائل الإعلام فى اليوم التالى بالأعداد التى تقدمت للترشح بصفة دورية حتى انتهاء فترة الترشح.

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