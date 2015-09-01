أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس محكمة شمال القاهرة: استقبلنا 200 طلب من راغبى الترشح خلال اليوم الأول

Google+ Print
رئيس محكمة شمال القاهرة: استقبلنا 200 طلب من راغبى الترشح خلال اليوم الأول رئيس محكمة شمال القاهرة: استقبلنا 200 طلب من راغبى الترشح خلال اليوم الأول
قال المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إن ما يقرب من 200 من راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية تقدموا بأوراقهم خلال اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح.

وأوضح الرشيدى فى تصريح له اليوم، أن اللجنة العامة للانتخابات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة لم تواجهها أى معوقات خلال اليوم الأول، موضحا أن اللجنة لم ترفض أوراق أى مرشح إلا أن بعض المرشحين لم يكونوا استكملوا أوراقهم.

وأشار المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إلى أن لجنة الانتخابات المنعقدة بمقر المحكمة معنية باستقبال طلبات المرشحين على المقاعد الفردية فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365