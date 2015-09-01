رئيس محكمة شمال القاهرة: استقبلنا 200 طلب من راغبى الترشح خلال اليوم الأول

قال المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إن ما يقرب من 200 من راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية تقدموا بأوراقهم خلال اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح.

وأوضح الرشيدى فى تصريح له اليوم، أن اللجنة العامة للانتخابات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة لم تواجهها أى معوقات خلال اليوم الأول، موضحا أن اللجنة لم ترفض أوراق أى مرشح إلا أن بعض المرشحين لم يكونوا استكملوا أوراقهم.

وأشار المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إلى أن لجنة الانتخابات المنعقدة بمقر المحكمة معنية باستقبال طلبات المرشحين على المقاعد الفردية فقط.