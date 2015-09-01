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لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 5 دور نشر تابعة للجماعة الإرهابية

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لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 5 دور نشر تابعة للجماعة الإرهابية لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 5 دور نشر تابعة للجماعة الإرهابية
صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس قامت اليوم بتنفيذ التحفظ على عدد 5 دور نشر وفروعها مملوكه لقيادات جماعة الأخوان الإرهابية.

وأضاف "أبو الفتوح" فى بيان للجنة أن هذه الدور هى:

1. دار الفتح للأعلام العربى ملك " محمد السيد سابق".
>2. مركز الأعلام العربى للأبحاث ملك "صلاح عبد المقصود".
>3. دار الفضيلة ملك "طه احمد عيسى عاشور".
>4. مؤسسة إقرأ للنشر ملك " قاسم عبد الله إبراهيم ".
>5. حروف للنشر والتوزيع ملك "عبد الناصر سعد عمر".

وأكد "أبو الفتوح" أنه قد تم تسليم هذه الدور إلى وزارة الثقافة لتتولى إدارتها وجميع هذه الدور تعمل وتدار حالياً بشكل طبيعي.
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