أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بالكهرباء: الرئيس سيتفاوض مع "الصين" لتنفيذ المرحلة الثانية بالضبعة

Google+ Print
مصدر بالكهرباء: الرئيس سيتفاوض مع "الصين" لتنفيذ المرحلة الثانية بالضبعة مصدر بالكهرباء: الرئيس سيتفاوض مع "الصين" لتنفيذ المرحلة الثانية بالضبعة
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجرى مفاوضات مع الجانب الصين خلال زيارته لبكين لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس سيتفاوض فى بعض النواحى المالية من حيث التكلفة والنواحى المالية التى قدمها الجانب الصينى فى عرضه لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة.

وأشار المصدر إلى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات كهرباء، كاشفا أن الدولة تستهدف إنشاء محطتين فى المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات، مشيرا إلى أن المرحلة لم يتم حتى الاستقرار على عدد المحطات بها.

وتوقع المصدر نجاح المفاوضات مع الجانب الصين، لما يتمتع به الرئيس السيسى من ثقة فى الدوائر السياسية والاقتصادية الصينية.

وزير الكهرباء يؤكد أهمية مشروع إنتاج النظائر المشعة فى التعليم والتطوير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365