مصدر بالكهرباء: الرئيس سيتفاوض مع "الصين" لتنفيذ المرحلة الثانية بالضبعة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجرى مفاوضات مع الجانب الصين خلال زيارته لبكين لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس سيتفاوض فى بعض النواحى المالية من حيث التكلفة والنواحى المالية التى قدمها الجانب الصينى فى عرضه لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة.

وأشار المصدر إلى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات كهرباء، كاشفا أن الدولة تستهدف إنشاء محطتين فى المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات، مشيرا إلى أن المرحلة لم يتم حتى الاستقرار على عدد المحطات بها.

وتوقع المصدر نجاح المفاوضات مع الجانب الصين، لما يتمتع به الرئيس السيسى من ثقة فى الدوائر السياسية والاقتصادية الصينية.

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