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مؤتمر صحفى لوزير التعليم اليوم.. ومصادر: سيعلق على أزمة الطالبة مريم

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مؤتمر صحفى لوزير التعليم اليوم.. ومصادر: سيعلق على أزمة الطالبة مريم مؤتمر صحفى لوزير التعليم اليوم.. ومصادر: سيعلق على أزمة الطالبة مريم
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد مؤتمر صحفى برئاسة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وذلك عصر اليوم بديوان عام الوزارة.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن المؤتمر الصحفى يأتى لتوضيح بعض الحقائق للرأى العام، فيما قالت مصادر بالوزارة، إن المؤتمر سيتضمن التعليق على أزمة الطالبة مريم الحاصلة على صفر فى الثانوية العامة.
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