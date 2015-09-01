وزير الداخلية السابق: مرسى لم يعقب على رفع علم القاعدة بـ"الأمن الوطنى"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وأجاب الشاهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق عن سؤال المحكمة عن الأشخاص الذين اعتدوا على مقر الأمن الوطنى، فأجاب الشاهد أن بعض العناصر من جماعة الإخوان وبعض عناصر الجبهة السلفية وعناصر الجماعة الإسلامية هم من قاموا بالاعتداء على مقر الأمنى الوطنى فى الحادث الشهير، ورفع علم القاعدة على المبنى.

وأضاف الشاهد لقد تحدثت مع رئيس الجمهورية وقتها "محمد مرسى" وأحاطت علما بما حدث ورفع علم القاعدة على مبنى الأمن الوطنى، وبثتها القنوات الفضائية وقت الحدث، وكان ذلك هاتفيا، ولم يعقب، فأخبرته بأنه إذا تم ذلك الأمر مرة أخرى سأتعامل معهم بكل حسم.

وقال الشاهد بعد سؤال المحكمة عن تورط أى من المتهمين مع المعتدين على مقر الأمن الوطنى ولو بالتحريض، فأجاب الشاهد أن هناك تنظيم وتحريك قواعد لتنفيذ ذلك، وأن قصد العناصر التى قامت بمحاصرة قطاع الأمن الوطنى تعطيل العمل لمؤسسات الدولة.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.