أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا

Google+ Print
3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا 3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا
قبل أن تغلق لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى محافظة المنيا أبوابها عن اليوم الأول، تقدمت 3 سيدات عن دائرة بندر المنيا عن ائتلاف الصحوة الوطنية، للترشح، وهن: سامية حكيم، حكمت وليم، منال ماهر.

وسجلت كشوف المتقدمين للجنة الانتخابات 163 مرشحا من مختلف الدوائر الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة المنيا الابتدائية برئاسة المستشار عبد الحميد عمر رئيس اللجنة بدأت عملها فى الموعد المحدد اليوم.

- المشاهير يتسابقون لتقديم أوراق ترشحهم فى أول أيام فتح باب الترشح.. رجب حميدة وحسين مجاور وزكريا ناصف وعلى الدمرداش بالقاهرة.. وعلى مصيلحى بالشرقية.. وعمر هريدى بأسيوط.. وعلاء حسنين قاهر الجن بالمنيا
>

- بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365