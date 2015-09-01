3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا

قبل أن تغلق لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى محافظة المنيا أبوابها عن اليوم الأول، تقدمت 3 سيدات عن دائرة بندر المنيا عن ائتلاف الصحوة الوطنية، للترشح، وهن: سامية حكيم، حكمت وليم، منال ماهر.

وسجلت كشوف المتقدمين للجنة الانتخابات 163 مرشحا من مختلف الدوائر الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة المنيا الابتدائية برئاسة المستشار عبد الحميد عمر رئيس اللجنة بدأت عملها فى الموعد المحدد اليوم.

- المشاهير يتسابقون لتقديم أوراق ترشحهم فى أول أيام فتح باب الترشح.. رجب حميدة وحسين مجاور وزكريا ناصف وعلى الدمرداش بالقاهرة.. وعلى مصيلحى بالشرقية.. وعمر هريدى بأسيوط.. وعلاء حسنين قاهر الجن بالمنيا

>

- بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد

>