أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء.. أمريكيان وسعودى و11 مصريا بينهم 3 أطفال مصابو طائرة نيويورك

Google+ Print
بالأسماء.. أمريكيان وسعودى و11 مصريا بينهم 3 أطفال مصابو طائرة نيويورك بالأسماء.. أمريكيان وسعودى و11 مصريا بينهم 3 أطفال مصابو طائرة نيويورك
ينشر "اليوم السابع" أسماء مصابى الطائرة المصرية التى تعرضت لـ"جيب هوائى" أدى إلى قيام قائد الطائرة بالهبوط المفاجئ حيث أصيب عدد من الركاب بإصابات سطحية نتيجة للاصطدام.

ومن بين المصابين 11 مصريًا ومصرية منهم 3 أطفال، بالإضافة إلى أمريكيين من أصل مصرى، وراكب سعودى كان على متن الطائرة.

والمصابون هم: رشا صلاح على (35 عاما) مضيفة جوية، وراندا حسن محمود (39 عاما) مصرية، وفاطمة محمود سليمان (63 عاما) مصرية، وأسامة أحمد سيف (57 عاما) سعودى الجنسية، ورانيا محمود عبد الشكور (28 عاما) مصرية، وحسن محمد بركات (66 عاما) مصرى، ومحمد الراعى (39 عاما) أمريكى من أصل مصرى، وفرجينيا محمد عقل (83 عاما) أمريكية من أصل مصرى، وهدى عبد الله حامد (28 عاما) مصرية، وابنتها سارة هانى حسن (عامين) وعبير أحمد عبد الله (34 عاما) وطفليها ياسر عبد القادر (عام) وياسمين عبد القادر (5 سنوات).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365