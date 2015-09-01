بالأسماء.. أمريكيان وسعودى و11 مصريا بينهم 3 أطفال مصابو طائرة نيويورك

ينشر "اليوم السابع" أسماء مصابى الطائرة المصرية التى تعرضت لـ"جيب هوائى" أدى إلى قيام قائد الطائرة بالهبوط المفاجئ حيث أصيب عدد من الركاب بإصابات سطحية نتيجة للاصطدام.

ومن بين المصابين 11 مصريًا ومصرية منهم 3 أطفال، بالإضافة إلى أمريكيين من أصل مصرى، وراكب سعودى كان على متن الطائرة.

والمصابون هم: رشا صلاح على (35 عاما) مضيفة جوية، وراندا حسن محمود (39 عاما) مصرية، وفاطمة محمود سليمان (63 عاما) مصرية، وأسامة أحمد سيف (57 عاما) سعودى الجنسية، ورانيا محمود عبد الشكور (28 عاما) مصرية، وحسن محمد بركات (66 عاما) مصرى، ومحمد الراعى (39 عاما) أمريكى من أصل مصرى، وفرجينيا محمد عقل (83 عاما) أمريكية من أصل مصرى، وهدى عبد الله حامد (28 عاما) مصرية، وابنتها سارة هانى حسن (عامين) وعبير أحمد عبد الله (34 عاما) وطفليها ياسر عبد القادر (عام) وياسمين عبد القادر (5 سنوات).