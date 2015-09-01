يوسف البدرى من فوه: رئيس اللجنة منعنى من تقديم أوراق ترشحى

قال المهندس يوسف عبد الفتاح البدرى، مرشح دائرة فوه ومطوبس، وعضو مجلس الشعب السابق: إن رئيس اللجنة المشرفة على تلقى الأوراق بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية منعنى من التقدم بأوراقى وكذلك عدد من المرشحين.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين أن قرار اللجنة العليا للانتخابات نص على أن المرشحين يتقدمون بأوراقهم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا و"كنت على باب اللجنة وفوجئت بأن رئيس اللجنة قد وزع كروتًا بالأرقام منذ أمس وهذا مخالف لقرار اللجنة لذلك قررت رفع شكاوى للجنة العليا للانتخابات بالقاهرة".

واستطرد: "لابد أن يكون هناك فاصل بين القضاء والسياسة فأنا ملتزم بقرار اللجنة الذى يؤكد على بدء تلقى الطلبات الساعة التاسعة ولكننى منعت".