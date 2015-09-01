أمانة حزب الشعب الجمهورى بالأقصر يعلن قائمته لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بالأقصر، قائمة مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية بدوائر مدينة الأقصر، ومراكز الأقصر، والقرنة، وأرمنت.

ويخوض جمال عبد الصادق، أمين الحزب بالمحافظة،الانتخابات على المقعد الفردى بدائرة مدينة الأقصر، وأحمد حسن الفرشوطى الخبير فى الشئون البرلمانية والتشريعية بدائرة أرمنت، وأحمد حمزة خليفة المدير العام للتعليم، بدائرة القرنة، والمهندس أحمد إبراهيم الخبير فى شئون الرى وحماية النيل، بدائرة مركز الأقصر.

وقال جمال عبد الصادق، إن مرشحى الحزب يخوضون الانتخابات ببرنامج يتضمن استغلال الظهير الصحراوى لقرى المحافظة، عبر إقامة قرى جديدة للشباب، وإحياء المنطقة الصناعية بأرمنت، واستغلال صحراء الطود فى خطط التنمية، بجانب وضع رؤى جديدة لتجاوز الأزمة السياحية وتحقيق التنمية.