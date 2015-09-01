توافد مرشحى انتخابات البرلمان على محكمة الفيوم الابتدائية

شهدت محكمة الفيوم الابتدائية توافد العشرات من الناخبين للتقدم بطلبات ترشيحهم إلى اللجنة العليا للانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر عقد المرحلة الأولى منها فى أكتوبر المقبل.

وأكد سعيد ياسين، الرئيس الإدارى للجنة تلقى طلبات ترشيح الناخبين بمحكمة الفيوم الابتدائية، أن عدد المرشحين للانتخابات وصل حتى الآن إلى 52 مرشحًا، وأن عملية تلقى طلبات الترشيح من الناخبين تشهد حالة من اليسر والسرعة.

ومن أبرز المتقدمين بطلبات ترشيحهم من النواب السابقين والشخصيات الشهيرة بالمحافظة محمد فؤاد، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، ومحمد هاشم، البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى "المنحل"، والدكتور صابر عطا، رئيس لجنة الوفد العامة بالمحافظة، والبرلمانى السابق عن حزب الوفد، ومحمد طه الخولى، البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى "المنحل"، ومحمد فرغلى، الصحفى بجريدة المصرى اليوم مدير مكتب جريدة المصرى اليوم بالفيوم.

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