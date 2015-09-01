24 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات بالبحر الأحمر

أعلن المستشار محمد أبو المجد عيسى، نائب رئيس لجنة تلقى أوراق الراغبين للترشح للبرلمان بالبحر الأحمر، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم حتى الآن 24 مرشحًا على الثلاث دوائر بالمحافظة.

وأكد نائب رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح للبرلمان بالبحر الأحمر، أن مراحل التقديم تمر بسهولة ويسر نظرًا للنظام الذى اتبعه المرشحون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث قاموا بتنظيم أنفسهم بالأسبقية لمن وصل أولا لمقر اللجنة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة فى تصريحات له، أنه من ضمن الأشياء التى تؤكد سهولة ويسر التقديم والطلبات فى البحر الأحمر أن اللجنة تطلب من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم من قبل إملاء استمارة إعادة الترشح مرة أخرى وخطاب من البنك بوجود رقم الحساب الخاص به فقط.

وأوضح أن اللجنة فتحت أبوابها للراغبين فى الترشح منذ التاسعة من صباح اليوم، مؤكدًا استمرارها حتى الخامسة مساءً وذلك طوال أيام تلقى أوراق التقديم للانتخابات.

وكان من بين الشخصيات التى تقدمت اليوم بطلباتها للترشح والذين حضروا إلى اللجنة من السادسة صباحا محمد سيد سليمان الصحفى، والمرشح علي الدائرة الأولى، ومحمود على موسى ابن قبيلة الكلاحين والمرشح على الدائرة الأولى أيضا التى تضم الغردقة وغارب، والحاج أحمد عبد المبدى البرلمانى فى مجلس الشورى السابق، وكذلك عبد الله حسن عضو مجلس شورى سابق، وكذلك تيتو إبراهيم مرشح حزب حماة الوطن، وحمادة غلاب مرشح حزب المصريين الأحرار، وكذلك العميد حافظ لطفى مرشح المصريين الأحرار، وأحمد عطا، وكذلك مرزوق أبو الحسن، وأيمن معوض.

وتقدم من الدائرة الثانية كل من محمد أبو الوفا ابن قبائل العرب بمدينة القصير ومدير آثار البحر الأحمر، وكذلك ناصر حسن وأحمد أبو خليل وأحمد عبد العزيز واللواء محمد أمين مقيشط مرشح المصريين الأحرار بالدائرة الثانية ومحمد مصطفى عبد الرحمن.

وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" تقدم شاذلى قرباوى ابن قبيلة العبابدة، فيما حرر المرشح محمد السيد سليمان مرشح الدائرة الأولى بالغردقة ورأس غارب بالبحر الأحمر محضر فقد بقسم ثان الغردقة وذلك لايصال تسلم مستندات الترشح فى الانتخابات السابقة التى تم إلغاؤها بعد طلب لجنة تلقى طلبات الترشيح تقديم المستند بين أوراق الترشيح حتى يتم استكمال الترشح، وقدم المرشح المحتمل مذكرة الفقد لاستكمال أوراق ترشحه.

وأكد المستشار محمد أبو المجد عيسى نائب رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، أن إيصال المستندات للانتخابات السابقة شرط لاسيفاء مستندات الترشح للمرشحين السابقين.

وكان قد شهد محيط محكمة البحر الأحمر الابتدائية منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية وغلق الطريق المؤدى إليها تزامنا مع تقديم المرشحين لطلبات الترشح.

وقام اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، بتفقد الخدمات الأمنية بالمحكمة ومحيطها للاطمئنان على تأمينها تماما خوفا من حدوث أى تجاوزات.

يذكر أن قسمت محافظة البحر الأحمر إلى 3 دوائر مختلفة الأولى مدينتي الغردقة وغارب وبها مقعدين، والثانية سفاجا والقصير ومرسى علم ولها مقعد واحد فقط والثالثة حلايب وشلاتين ولها مقعد واحد أيضا، وهناك مقعد للقائمة.