السيطرة على حريق بمصنع أحذية خلف شادر السمك بالشرابية دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع أحذية بمنطقة الشرابية دون وقوع إصابات، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للوقوف على أسباب الحريق.

تلقى اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق فى مصنع أحذية بشارع الشركات خلف شادر السمك بمنطقة الشرابية، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة على النيران.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لأى من المبانى المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للوقوف على أسباب الحريق.