برادلي يكشف لـ في الجول - دوره في انتقال صلاح لروما ' وساطة من الطرفين '

علاقة قوية لاتزال تجمع بين محمد صلاح مع بوب برادلي مدرب منتخب مصر الأسبق، يقابلها علاقة مماثلة تجمع الرجل الأمريكي بمسؤولي روما الذي لعب له نجله مايكل. كان لهذا دورا في صفقة انضمام النجم المصري للذئاب.

صلاح انتقل لروما في موسم الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات ماراثونية مع ناديه تشيلسي، ومناوشات بسبب رغبة فيورنتينا في الاحتفاظ بالجناح المصري الذي تألق معهم لستة أشهر.

الآن بعد إتمام الانتقال، يكشف برادلي لـFilGoal.com دوره في انتقال صلاح إلى روما.

وقال برادلي لـFilGoal.com: "كنت زيارة لنجلي مايكل في روما منذ عامين، وقابلت والتر ساباتيني المدير الرياضي للنادي".

وتابع "وقتها سألني الرجل عن عملي مع منتخب مصر، فرشحت له محمد صلاح حيث كان لاعبا متألقا مع بازل".

وأكمل "نصحته بمتابعة صلاح، وها هي الأيام تمر ويكون الرجل نفسه مسؤولا عن المفاوضات مع تشيلسي ليضم صلاح".

نصيحة لصلاح

ويؤكد برادلي أنه لايزال على اتصال دائم بصلاح، وأن النجم المصري استطلع رأيه في الانتقال لروما بعد وصول عرضهم.

استفاد صلاح من قرب برادلي لمسؤولي روما، بسبب أن نجله مايكل لعب في صفوفه من 2012 حتى 2014.

أوضح برادلي لـFilGoal.com: "لازلت على اتصال دائم بصلاح حتى الآن، وتحدثنا فور وصول عرض روما لضمه".

واستدرك مضيفا "بكل تأكيد، نصحته بالموافقة على عرض روما. هم أكبر مع فيورنتينا وفرصه معهم أفضل".

وأتم "مستوى صلاح سيتطور كثيرا مع روما، طريقة لعبهم تناسبه، وطموحهم يتناسب مع ما يحلم صلاح بتحقيقه في أوروبا".