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ربيعة لـ في الجول: مواجهة تشاد ليست سهلة.. واسألوا الزمالك

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ربيعة لـ في الجول: مواجهة تشاد ليست سهلة.. واسألوا الزمالك ربيعة لـ في الجول: مواجهة تشاد ليست سهلة.. واسألوا الزمالك

يرى رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي أن مواجهة تشاد في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم السادس من سبتمبر لن تكون سهلة.

وانضم ربيعة للأهلي مساء الأثنين رسميا لمدة خمس سنوات.

وقال ربيعة لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "مباراة تشاد صعبة ولن تكون سهلة مثلما يتخيل البعض.. حتى لو يقدم كرة متواضعة لكن ظروف اللعب في إفريقيا تكون صعبة بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة".

وأضاف "تشاد يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية لأنه يلعب على أرضه.. كما أننا سنعل على الفوز وليس التعادل.. وخير مثال على صعوبة المواجهة هو الزمالك".

وفسّر "الزمالك عندما واجه جازيل (بطل تشاد) فاز عليه 7-0 في القاهرة لكنه تعادل 0-0 خارج ملعبه.. هذا دليل على أن اللعب هناك لن يكون سهلا".

وحول أجواء المعسكر أكد ربيعة على أن المناخ مثالي والكل يؤدي دوره على أكمل وجه من جهاز فني ولاعبين.

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