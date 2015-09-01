"العليا للانتخابات" ترسل لجنة من الأمانة العامة لفحص طلبات الترشح بشمال سيناء

صرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بأن مناطق سيناء وأسوان ومرسى مطروح شهدت اليوم الثلاثاء، أول أيام فتح باب الترشيح، إقبالا عاديا.

وقال "مروان" فى بيان للجنة، إن اللجنة العليا أرسلت لجنة من الأمانة العامة لفحص طلبات الترشح بشمال سيناء مكونة من القضاة أحمد سحيم، وغادة ممدوح، ورانيا منصور، كما تتولى لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية القاضى ثروت عامر تلقى طلبات الترشح من المواطنين.

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