بالصور..27 مرشحا للبرلمان يتقدمون بأوراقهم بمجمع محاكم أسوان

تلقت لجنة الطلبات بمجمع محاكم أسوان، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشح 27 شخصاً، من المتقدمين بطلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2015.

وأكد الدكتور سيد عوض، أمين عام محكمة أسوان الابتدائية، أن أوراق ترشح 27 شخصاً، تشمل مرشحين سبق ترشحهم خلال شهر فبراير الماضى، لافتا إلى أن عدد المرشحين السابقين الذين سحبوا أوراق ترشحهم خلال الانتخابات الماضية التى تم تأجيلها لمجلس النواب يصل إلى 43 شخصاً.

وأشار الدكتور سيد عوض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تيسيراً من لجنة تلقى الطلبات بمحكمة أسوان، تقرر الاكتفاء بتقديم نموذج إعادة ترشح بذات المستندات السابقة المتواجدة داخل محكمة أسوان، بالنسبة للمرشحين السابقين الذين سبق ترشحهم بجانب تقديمهم ما يفيد باستمرار فتح حساب بنكى للترشح.

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح بدأت أعمالها مبكراً فى تمام التاسعة صباحاً، برئاسة المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية المستشارين حمدى أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة بأسوان، والمستشار فايق فخرى، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان، والمستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان الابتدائية، والمستشار فوزى فضل نائب رئيس النيابة الإدارية.

جاء ذلك وسط تكثيف أمنى من جانب الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، وأمام مجمع المحاكم بمدينة أسوان، كما تم وضع لوحة إلكترونية للتفتيش، إلى جانب تخصيص باب جانبى بمجمع المحاكم للموظفين والعاملين بالمحكمة والمحامين، تخفيفاً لحدة التزاحم فى بداية اليوم الأول للترشح للانتخابات.



>