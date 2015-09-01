أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..27 مرشحا للبرلمان يتقدمون بأوراقهم بمجمع محاكم أسوان

Google+ Print
تلقت لجنة الطلبات بمجمع محاكم أسوان، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشح 27 شخصاً، من المتقدمين بطلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2015.

وأكد الدكتور سيد عوض، أمين عام محكمة أسوان الابتدائية، أن أوراق ترشح 27 شخصاً، تشمل مرشحين سبق ترشحهم خلال شهر فبراير الماضى، لافتا إلى أن عدد المرشحين السابقين الذين سحبوا أوراق ترشحهم خلال الانتخابات الماضية التى تم تأجيلها لمجلس النواب يصل إلى 43 شخصاً.

وأشار الدكتور سيد عوض، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تيسيراً من لجنة تلقى الطلبات بمحكمة أسوان، تقرر الاكتفاء بتقديم نموذج إعادة ترشح بذات المستندات السابقة المتواجدة داخل محكمة أسوان، بالنسبة للمرشحين السابقين الذين سبق ترشحهم بجانب تقديمهم ما يفيد باستمرار فتح حساب بنكى للترشح.

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح بدأت أعمالها مبكراً فى تمام التاسعة صباحاً، برئاسة المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية المستشارين حمدى أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة بأسوان، والمستشار فايق فخرى، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان، والمستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان الابتدائية، والمستشار فوزى فضل نائب رئيس النيابة الإدارية.

جاء ذلك وسط تكثيف أمنى من جانب الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، وأمام مجمع المحاكم بمدينة أسوان، كما تم وضع لوحة إلكترونية للتفتيش، إلى جانب تخصيص باب جانبى بمجمع المحاكم للموظفين والعاملين بالمحكمة والمحامين، تخفيفاً لحدة التزاحم فى بداية اليوم الأول للترشح للانتخابات.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365