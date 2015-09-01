6 مرشحين لحزب النور تقدموا بأوراق ترشحهم ببنى سويف اليوم

تقدم اليوم 6 مرشحين عن حزب النور بأوراق ترشحهم للجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، فى أول أيام فتح باب التقدم للانتخابات.

وكان حزب النور استقر فى وقت سابق على اختيار 6 مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، وهم عن دائرة مركز الواسطى على محمد أبوطالب "ضابط متقاعد" وفى دائرة مركز ناصر عبد الحكيم مسعود "مدرس وأشهر محكم جلسات عرفية"، وفى دائرة مركز وبندر بنى سويف شعبان أحمد عبدالعليم "أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة"، ومحمد عبدالعاطى عدنان (مدير مشروعات بشركة المقاولون العرب) وعن دائرة مركز إهناسيا مجدى عبدالسلام حسن (طبيب ومدير مركزطيبة للأشعة) وفى مركز سمسطا: عماد محمد قطب (محامى).