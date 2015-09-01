وكيل فيريرا لـ في الجول: تدريب النصر؟ رفض منتخب السعودية من أجل الزمالك

يريد جوزفالدو فيريرا المدرب البرتغالي إضافة البطولات إلى سجله التدريبي، وهو ما يراه قريبا مع فريقه الزمالك. ويجعله يرفض عروضا مغرية أقربها من السعودية.

تزعم تقارير صحفية أن النصر السعودي بطل أخر نسختين من الدوري هناك فتح خط المفاوضات مع فيريرا، ورحب المدرب البرتغالي المخضرم بالعرض.

النصر تعثر بالتعادل في أول جولتين من الموسم الجديد، وتشير التقارير إلى أنه يفاضل بين مانو مينيزيس مدرب البرازيل السابق وفيريرا.

وسأل FilGoal.com مصدر من داخل شركة MGB للتسويق التي تمتلك حقوق وكالة فيريرا، عن حقيقة العرض.

وقال مصدر من داخل شركة MGB لـFilGoal.com: "لم يتلق فيريرا أي اتصالات من النصر خلال الفترة الماضية، ولسبب بسيط".

وأوضح "فيريرا رفض عرضا لتدريب منتخب السعودية قبل توقيع عقود التجديد مع الزمالك، فكيف لمدرب رفض المنتخب أن يدرب ناديا هناك؟".

وأكمل "الرجل أخبر مرتضى منصور رئيس الزمالك بذلك وقت تجديد التعاقد، واحترم مرتضى موقفه. ولذلك الاحترام متبادل بين الطرفين. كل منهما ملتزم بتعاقده مع الآخر".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرا تعيين الهولندي بيرت فان مارفيك مدربا للمنتخب.

وأضاف المصدر "فيريرا لا يفكر في الراتب بقدر ما يهمه حصد البطولات، وهو ما يراه ممكنا أكثر مع الزمالك".

وواصل متابعا "الرجل كان يتقاضى مع سبورتنج براجا أخر فريق دربه في البرتغال 5 أضعاف راتبه حاليا مع الزمالك، وعاد للتدريب مرة أخرى من أجل البطولات وليس الأموال".

وأتم "يرى فيريرا البطولات أقرب مع الزمالك، وبدأ ذلك بالدوري".