محافظ سوهاج يطلع على معوقات تنفيذ مشروعات المياه والصرف ويبحث حلها

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعا بحضور المهندسة أحلام السيد السكرتير العام والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد، لمناقشة أهم المعوقات التى تقف حائلاً أمام توقف تنفيذ بعض مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورؤساء عدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورؤساء ومندوبى الشركات المنفذة للمشروعات.

بحث الاجتماع أهم المشروعات المتوقفة بعدد من مراكز المحافظة للوصول إلى أسباب توقفها وسبل عودتها للعمل، وتم عرض الموقف التنفيذى للمشروعات المتوقفة مثل مشروع محطة مياه السكساكة بمركز طما ومحطة معالجة حديد ومنجنيز الزهراء بطما ومحطة معالجة حديد ومنجنيز المدمر بطما.

كما تم استعراض الموقف النهائى فى مشاريع محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا ومحطة معالجة حديد ومنجنيز بنجا بمركز طهطا ومحطة مياه على بن ابى طالب المكلورة بمركز جهينة ومحطة مياه الشوش السطحية "توسعات سوهاج غرب" ومحطة مياه ادفا السطحية بمركز سوهاج، ومحطة مياه العوامية بمركز ساقلته ومحطة مياه فاو بمركز ساقلته، ومحطة مياه الاحايوه شرق باخميم، وبوستر مياه شرب المنطقة الصناعية الثالثة بحى الكوثر، ومحطة مياه الدويرات بالمنشأة ومحطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام، ومحطة مياه شطورة بمركز طهطا وشبكة مياه شطورة السطحية.

وتم تحديد يوم 3/9/2015 م لتسليم محطة مياه الاحايوه شرق باخميم بالكامل، وتحديد 15/9/2015 م كموعد نهائى لتسليم محطات مياه السكساكة بطما ومحطة وشبكة مياه شطورة السطحية بطهطا، وموعد 30/9/2015 م كموعد نهائى لتسليم محطة مياه فاو بساقلته وبوستر مياه شرب المنطقة الصناعية الثالثة بحى الكوثر ومحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام، وتحديد موعد أقصاه 15/10/2015 م لتسليم محطة مياه على بن ابى طالب المكلورة بجهينة، وكذا تحديد موعد 31/12/2015 م لتسليم محطة مياه الشوش السطحية "توسعات سوهاج غرب"، أما بالنسبة لمحطتى معالجة الحديد والمنجنيز بطما وطهطا فقد أصدر السيد المحافظ تعليماته للشركات المنفذة بوضع جدول زمنى للانتهاء من المحطتين وتسليمهما خلال شهرين وإلا سيتم سحب المشروع من الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وإسناده إلى شركة أخرى وتحميل التكاليف على الشركة المحالة للتحقيق.

أما فيما يخص المشروعات الجارى تنفيذها فقد تم تحديد موعد أقصاه 15/9/2015 م لتسليم محطة مياه النقالى بمركز المنشأة، وموعد 1/10/2015 م لتسليم محطة مياه الكتكاته النقالى بساقلته للتسليم النهائى للمحطة وموعد 30/10/2015 م لتسليم محطة مياه نزلة القاضى بطهطا بشكل نهائى، وموعد 30/12/2015 م كموعد نهائى لتسليم محطة مياه دار السلام السطحية.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى المتوقفة فقد تم تحديد موعد أقصاه 31/12/2015 م لتسليم مشروعات الصرف الصحى بمدينة المنشأة وقرية أولاد حمزة، كما تم سحب مشروع صرف صحى مدينة ساقلته من الشركة المنفذه وإحالتها إلى النيابة العامة لعدم جدية الشركة فى التنفيذ، أما بالنسبة لصرف صحى دار السلام فقد قرر المحافظ تكليف اللواء محمود نافع بوضع إعداد تقرير مفصل عن الموضوع والعرض على سيادته ووضع جدول زمنى لتنفيذ الأعمال بالمشروع .

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لحل المشكلات والانتهاء من المشروعات المتوقفة واستكمال المشروعات الجارى العمل بها، مشيراً إلى أن غياب التنسيق دائماً ما يكون وراء تعطل الأعمال وأنه من غير المسموح لأى شخص بتعطيل مصالح وأهداف الدولة مهما كان هذا الشخص لأن المرحلة حرجة وتحتاج لتضافر كافة الجهود .