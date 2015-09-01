"النور بالإسكندرية" يدفع بـ18 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية

قال أحمد إسماعيل، المسئول القانونى للحملة الانتخابية لحزب النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحزب دفع بـ18 مرشحاً فى القوائم والفردى بكافة دوائر المحافظة، وقدموا أوراقهم للجنة العليا لفحص الاوراق وإعلان الأسماء النهائية.

وأضاف، أن هناك أسماء ورموزا كبيرة تشارك فى الانتخابات البرلمانية منهم عبدالله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية وأشرف ثابت، أحمد خليل خيرالله، مشيراً إلى أن الشيخ عبدالمنعم الشحات امتنع عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بينما نادر بكار مازالت مشاركته محل دراسة بسبب سفره للخارج.

وأكد المسئول القانونى للحملة الانتخابية، أن المرأة سيكون لها مشاركات كبيرة عن الانتخابات البرلماية السابقة، وذلك على المقاعد القوائم وليست على المقاعد الفردية.