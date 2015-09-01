محافظ الإسكندرية: الاستغناء فورا عن أى مسئول يتقاعس عن مهام عمله

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما أتعرض إليه من حملة شائعات مستمرة، هدفها نشر الأكاذيب التى من شأنها أن تبطئ تنفيذ قرارتى، والتى هى فى الأصل للصالح العام ولكنها فى غير صالح البعض مثل قرارات مواجهة البناء المخالف وحملات قطع المرافق والإزالات المستمرة، بالإضافة إلى قرار منع سير التوكتوك وغرامات إلقاء القمامة وغيرها.

وأضاف المسيرى، "قد يعتقد البعض أن بذلك ينفذ صبرى وأستسلم"، مؤكدا "أنا لن أستسلم لأنى فى مهمة محددة من قبل الرئيس السيسى ورئيس الوزراء ولن أحيد عنها ولا أتركها إلا وقد تمت".

وأضاف: "إذا تقاعس أحد التنفيذين بسبب تلك الشائعات سيتم الاستغناء عنه فورا".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنصح الجميع بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار غير المفيدة والتركيز على العمل، لأن العمل هو المشروع القومى لمصر".