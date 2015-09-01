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ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لـ70 مرشحا بالفيوم

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ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لـ70 مرشحا بالفيوم ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لـ70 مرشحا بالفيوم
ارتفع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية بالفيوم إلى 70 مرشحا تقدموا بطلبات ترشيحهم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمقر محكمة الفيوم الابتدائية.

وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات المختصة بتلقى طلبات الترشيح فى الفيوم أن من بين الـ 70 مرشحا حتي الآن 4 مرشحين جدد فقط بينما باقى المرشحين سبق ترشحهم فى شهر فبراير الماضى قبل حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.


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