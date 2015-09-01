ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لـ70 مرشحا بالفيوم

ارتفع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية بالفيوم إلى 70 مرشحا تقدموا بطلبات ترشيحهم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمقر محكمة الفيوم الابتدائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد
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وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات المختصة بتلقى طلبات الترشيح فى الفيوم أن من بين الـ 70 مرشحا حتي الآن 4 مرشحين جدد فقط بينما باقى المرشحين سبق ترشحهم فى شهر فبراير الماضى قبل حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
>- بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد
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