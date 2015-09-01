أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تزاحم مرشحى البرلمان أمام محكمة بنها الابتدائية بالقليوبية

Google+ Print
تزاحم مرشحى البرلمان أمام محكمة بنها الابتدائية بالقليوبية تزاحم مرشحى البرلمان أمام محكمة بنها الابتدائية بالقليوبية
شهدت محكمة بنها الابتدائية مقر اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة القليوبية زحاما شديدا فى أول يوم لفتح باب الترشيح لمجلس النواب الجديد، والمزمع إجراؤها فى المحافظة ضمن الجولة الثانية للانتخابات نهاية نوفمبر المقبل، حيث توافد المئات من المرشحين لتقديم أوراقهم، حيث قام بالمبيت أمام اللجنة العشرات من راغبى الترشيح.

وتسببت إجراءات الأمن المشددة حول مقر اللجنة والمحكمة فى حالة تزاحم شديد بسبب وجود طوابير طويلة من الراغبين فى الترشيح، وصلت لخارج المقر، مما تسبب في مشادات ومشاجرات بين أجهزة الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365