تزاحم مرشحى البرلمان أمام محكمة بنها الابتدائية بالقليوبية

شهدت محكمة بنها الابتدائية مقر اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة القليوبية زحاما شديدا فى أول يوم لفتح باب الترشيح لمجلس النواب الجديد، والمزمع إجراؤها فى المحافظة ضمن الجولة الثانية للانتخابات نهاية نوفمبر المقبل، حيث توافد المئات من المرشحين لتقديم أوراقهم، حيث قام بالمبيت أمام اللجنة العشرات من راغبى الترشيح.

وتسببت إجراءات الأمن المشددة حول مقر اللجنة والمحكمة فى حالة تزاحم شديد بسبب وجود طوابير طويلة من الراغبين فى الترشيح، وصلت لخارج المقر، مما تسبب في مشادات ومشاجرات بين أجهزة الأمن.