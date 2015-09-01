مصلحة الضرائب العقارية بالقليوبية تكرم 3 موظفين رفضوا رشوة بمليون و200 ألف جنيه

كرم رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالقليوبية ثلاثة موظفين بالمصلحة، نظيرأمانتهم وإخلاصهم فى العمل ورفضهم رشوة بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال، ومنحهم شهادات التقدير على موقفهم الأمين وحفاظهم على المال العام، ورفضهم الرشوة مقابل التلاعب فى قيمة المبالغ المستحقة عليه من ضرائب والتى تقدر بملايين الجنيهات.

وقد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم من ضبط صاحب مصنع خلال تقديمه مبلغ مليون و200 ألف جنيه رشوة لـ3 موظفين بضرائب المبيعات بالقليوبية، حيث رفض الموظفون الرشوة واتفقوا مع الأجهزة الأمنية على إعداد كمين للمتهم لضبطه متلبسا.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بالقليوبية بقيام أحد ممولى المصلحة مالك أحد المصانع بقليوب بعرض رشوة على 3 من موظفى الهيئة وهم عاطف سعيد مصيلحى وعلاء عبد العاطى وأحمد جودة بقيمة مليون و200 ألف جنيه، ليقوموا بالتلاعب فى قيمة المبالغ المستحقة عليه من ضرائب والتى تقدر بملايين الجنيهات.

وتم تشكيل فريق بحث وتم الاتفاق مع الموظفين الـ3 على إعداد كمين للمتهم والتظاهر بقبولهم الرشوة للقبض عليه متلبسا وخلال تواجدهم بمكتبه بأحد المصانع بقليوب وقيامه بعرض الرشوة، تمكنت أجهزة الأمن من تسجيل اللقاء بالصوت والصورة وضبطه متلبسا.