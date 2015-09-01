تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهمي “خلية الزيتون” إلى جلسة 4 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عصام أبو العلا ، أولى جلسات إعادة محاكمة 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 6 أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية “خلية الزيتون”، إلى جلسة 4 أكتوبر القادم، لتعذر حضور المتهمين.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت فى يونيو من العام الماضى بأحكام متفاوتة فى حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد ، والسجن من 7 إلى عشر سنوات ، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذا النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية ، برئاسة المستشار عصام أبو العلا، لنظر إعادة محاكمة المتهمين فى الدعوى الماثلة.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وأحمد يسري، وسكرتارية أيمن القاضى.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.