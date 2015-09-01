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«المالية»: نفاد 1.5 مليون جنيه معدنى تذكارى لقناة السويس وطرح مليون آخر

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«المالية»: نفاد 1.5 مليون جنيه معدنى تذكارى لقناة السويس وطرح مليون آخر «المالية»: نفاد 1.5 مليون جنيه معدنى تذكارى لقناة السويس وطرح مليون آخر

كشف الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية عن اقبال غير عادي علي شراء الجنيه المعدني التذكاري المتداول الذي تم طرحه بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث نفذت من الخزانة والبنك المركزى العامة الكميات التي تم طرحها من الجنيه المعدني مطلع الاسبوع الماضي والتي بلغ حجمها 1.5 مليون عملة من فئة الجنيه مسكوك علي احد وجهيها شعار قناة السويس الجديدة وعلي الوجه الثاني واحد جنيه.

وقال ان مصلحة سك العملة تقوم حاليا بسك مليون جنيه معدني أضافية للتداول من هذا الاصدار التذكاري للقناة تمهيدا لطرحها خلال الاسبوع المقبل من خلال البنك المركزى الذي سيقوم بتوزيعها على فروع البنوك العاملة بمصر وكذلك ومن خلال مصلحة الخزانة العامة التى تطرحه للجمهور خاصة بالمحافظات المختلفة.

وفى هذا السياق اكد السيد محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانه العامه ان مصلحة الخزانة العامة لاحظت تكالب البعض علي شراء الجنيه المعدنى التذكاري المتداول ولذا تم وضع حد اقصي لشراء الافراد للعملة المعدنية يبلغ 50 جنيها فقط حتي تتاح الفرصة للجميع في الحصول علي هذا التذكار، واضاف انه قام بتخصيص (شباكين) بصاله الخزانه العامه بمنطقه لاظوغلى بوسط القاهره لشراء الجنيه المعدنى التذكارى الذى يباع بنفس قيمته .

ومن جانبه اشار السيد محمد السبكى رئيس مصلحه سك العمله الي انه سيتم سك وطرح كميات اخري من هذا الاصدار التذكاري تباعا لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي هذا التذكار والاحتفاظ به تخليدا واحتفاءا بهذا المشروع العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري.

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