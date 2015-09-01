للمرة الثالثة….هروب أربعة طالبات سودانيات للالتحاق بـ«داعش»

للمرة الثالثة خلال عام واحد ، كشفت السلطات السودانية عن سفر أربعة طالبات سودانيات على الاقل للالتحاق (داعش) الارهابى ،موضحة ان الطالبات غادرن مطار الخرطوم عبر الخطوط الجوية القطرية الى الشارقة ومن ثم الى تركيا ، وربما استخدمن وثائق سفر صومالية مزورة.

ومن الشابات اللائى تأكدت اسماؤهن طالبة بالسنة الثالثة بكلية الطب بجامعة مامون حميدة ، واخرى خريجة طب من نفس الجامعة ، وثالثة تدرس مختبرات طبية بجامعة أخرى .

وسبق وغادرت مجموعتان من طلاب جامعة مامون حميدة فى مارس 2015 ، ويونيو 2015 ، وكانت من بينهن صافيناز على الصادق – ابنة الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية ، التى تحمل جوازاً دبلوماسياً .